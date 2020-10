O instituto de meteorologia Climatempo emitiu um alerta para a formação de um ciclone subtropical no próximo domingo (25), com grande chance de temporais, acompanhados de ventos fortes em boa parte de Minas, norte do Rio de Janeiro, sul da Bahia e todo o Estado do Espírito Santo.

Os especialistas indicam que entre sexta-feira (23) e segunda-feira (26) há previsão de nuvens carregadas com a ocorrência de tempestades. Além de provocar ventania de até 80Km/h, o ciclone deve causar grande volume de chuva, podendo o acumulado chegar a 100 milímetros, aumentando assim o risco de alagamentos e inundações.

Um ciclone subtropical é um sistema híbrido, ou seja, ele não é nem um ciclone extratropical e nem um furacão, ele seria um meio termo. Não precisa de uma frente fria para se formar, mas também não tem um centro de baixa pressão tão intenso quanto de um ciclone tropical.

Se confirmado, esse será o décimo sistema catalogado pela Marinha do Brasil, e deve ser batizado de Mani.

Belo Horizonte

Na capital mineira, áreas de instabilidade atmosféricas deixam o tempo instável com possibilidade de ocorrência de chuva de intensidade forte também para o próximo domingo (25). As precipitações devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil, o volume estimado é de 90 milímetros.

Durante a chuva, é importante tomar alguns cuidados em nome da segurança: