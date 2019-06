Pelo sexto dia consecutivo, a cidade de Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou geada. Tradicionalmente, o município é considerado o mais frio do Estado e, principalmente durante o inverno, é a região onde os termômetros costumam registrar as temperaturas mais baixas.

Cidade no Sul de Minas é considerada a mais fria do Estado

Para se ter uma ideia, nesta segunda-feira (10), em alguns bairros da cidade a temperatura chegou a 0°C, segundo a prefeitura de Maria da Fé. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, registrou como temperatura mínima na cidade 2,7ºC durante a madrugada.

E em Belo Horizonte as madrugadas também devem continuar geladas nos próximos dias. Nesta segunda, os termômetros marcaram 11ºC e, até sexta-feira, a tendência é de que se mantenham neste patamar. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou que a capital também deve enfrentar uma névoa seca, no período da tarde, nos próximos dias.

Leia mais:

BH tem previsão de madrugadas geladas e tempo seco nesta semana

BH tem dia mais frio do ano e sensação térmica chega a -5ºC