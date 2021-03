Mais de mil doses do imunizante chinês CoronaVac, que seriam usadas para proteger idosos de 70 a 73 anos em Presidente Olegário, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, foram perdidas e precisaram ser descartadas. As vacinas contra a Covid-19 perderam a eficácia ao ficarem fora da temperatura ideal após queda de energia registrada na cidade durante o fim de semana.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde, um dos refrigeradores que armazenava as vacinas foi encontrado desligado por uma equipe da epidemiologia, que chegou ao local na manhã de segunda-feira (29). Foram perdidas 1.047 doses após a pane elétrica.

“De imediato, foi verificada a temperatura das vacinas e imunobiológicos, que no momento estava acima do permitido”, disse o município em nota. As doses estavam em uma câmera fria da Secretaria de Saúde, no Centro de Presidente Olegário. No sábado (27) e no domingo (28), a região sofreu com quedas de energia.

Além da CoronaVac, também foram perdidas 280 doses de outras vacinas que seriam utilizadas para imunização da população da cidade, como febre amarela e poliomielite.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e a corporação investigará o caso. O município também comunicou à Superintendência Regional de Saúde sobre o ocorrido e disse que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ainda não passou uma posição sobre a reposição das doses.

A SES informou que foi notificada sobre a perda das doses e que as vacinas eram provenientes das três últimas remessas entregues pelo Estado. A pasta também disse que cabe ao Ministério da Saúde a análise conclusiva se as doses foram perdidas ou não a partir da notificação da secretaria, que irá realizar a reposição das doses conforme indicação técnica.

Em nota, a Cemigi informou que, no sábado, "uma máquina agrícola derrubou uma torre da linha de distribuição de 138 kV entre as subestações de Araxá e Jaguara. Logo após a ocorrência, as equipes da Cemig realizaram os procedimentos necessários para garantir o resgate do operador da máquina de forma segura. Para garantir o abastecimento de energia da região foram efetuadas manobras no sistema elétrico que ocasionaram apenas dois eventos de interrupção na região com duração de tempo máximo de até quatro minutos", diz o comunicado.

Leia mais:

Covid-19: Ministério da Saúde autoriza abertura de 230 leitos de UTI em Minas

PBH divulga pontos para vacinação de trabalhadores da saúde com mais de 60 anos; veja os endereços

Covid-19: BH vacina idosos de 70 anos nesta terça; confira locais e horários