O município de Botumirim, no Norte de Minas, suspendeu, nesta terça-feira (26), todas as atividades não essenciais. A medida foi tomada devido a um surto de Covid-19 na população. De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura da cidade, desde a última quinta-feira (21) foram registrados 37 novos casos de Covid.

No início da pandemia, o município permaneceu os primeiros 7 meses de 2020 sem nenhum morador contaminados pela novo Coronavírus. O último informativo da Secretaria Municipal de Saúde registrou 284 casos comprovados da doença e 5 mortes.

O decreto autorizado pela prefeita do município, Ana Neta (PSC), informa que as atividades ficarão paralisadas até 6 de novembro. Além disso, providências como aquisição de testes rápidos, compra de medicamentos indicados pelo Ministério da Saúde e oxigênio hospitalar já foram tomadas, prevendo a manutenção do sistema de saúde da cidade.

