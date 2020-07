Santana do Riacho, cidade de forte perfil turístico por causa da Serra do Cipó, conseguiu conter a chegada do novo coronavírus por mais de quatro meses, mas agora passa a ser um dos mais de 800 municípios mineiros com casos confirmados de Covid-19. Na quarta-feira (29), a prefeitura anunciou o primeiro caso confirmado na cidade e, somente dois dias depois, nesta sexta-feira (31), o número já subiu para sete pacientes com o novo coronavírus.

Um dos casos é de profissional de saúde, de acordo com a prefeitura. Esse morador passou por teste solorológico, no oitavo dia após o início dos sintomas, e o resultado foi positivo. Assim como os outros moradores com a doença confirmada, está isolado em domicílio e sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início da pandemia, a cidade com aproximadamente 4,2 mil habitantes teve 82 notificações de possíveis casos de Covid.

Em junho, os moradores de Santana do Riacho fizeram uma mobilização para que a cidade permanecesse fechada para turistas, para evitar que os casos crescentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte pudessem afetar o município. A cerca de 100 km da capital, Santana do Riacho é um destino tradicional para quem gosta de desfrutar de cachoeiras.