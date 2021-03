Duas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte ampliaram a vacinação contra a Covid-19. Em Nova Lima, estão sendo contemplados idosos com 68 anos ou mais. Já em Nova Lima, pessoas com mais de 70.

Em Santa Luzia, quem tem 68 e 69 anos, no entanto, precisa ir aos dois pontos drive-thru, que funcionam das 9h às 16h30, sendo um montado no ginásio Poliesportivo (bairro Morada do Rio), e o outro dentro do Sesc (Belo Vale). Não é necessário um agendamento prévio. Já quem tem mais de 70 pode ir às 27 Unidades de Saúde do município.

Já para a vacinação nos postos de saúde da cidade é necessário o agendamento, por meio do telefone da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima à residência. A iniciativa tem como objetivo evitar aglomerações.

No ato da vacinação, o idoso precisa apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço, original e xérox. Para esta nova fase foram disponibilizadas cerca de 5 mil doses da Coronavac, e a expectativa é imunizar 100% do público ainda esta semana.

Nova Lima

Em Nova Lima, na Grande BH, os idosos com idades a partir de 70 anos estão sendo imunizados nesta terça-feira (30), em um ponto de drive-thru, montado no Espaço Cultural. A imunização ocorre até às 15h.

Os idosos devem levar a carteira de identidade ou outro documento com foto e comprovante de endereço. Quem não puder comparecer ao local será vacinado durante a semana, por agendamento. O município orienta que pessoas com sintomas gripais não devem ser vacinadas. Além disso, é preciso que se evite mais de um acompanhante no veículo.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Rita, Mingu, São Sebastião das Águas Claras, Vale do Sol, Nossa Senhora de Fátima, Nova Suíça e o Complexo de Saúde do Jardim Canadá também realizarão a vacinação, no mesmo horário do drive-thru. Não é necessário agendamento.

Leia mais:

Covid-19 já matou 36 crianças de 0 a 9 anos em Minas

Minas registra mais 8.206 casos e 127 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Cidade mineira perde mais de mil doses de vacina contra a Covid-19 após queda de energia