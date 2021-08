Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte avançam na campanha de vacinação contra a Covid-19 e imunizam, nesta terça (24), moradores com menos de 30 anos. Em Nova Lima, há uma “grande repescagem” para aqueles com mais de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. Confira:

Contagem

Em Contagem, jovens de 25 anos recebem a primeira aplicação nesta terça. Na quarta (25) será a vez daqueles com 24 anos. Na cidade, a vacina está sendo administrada das 8h às 15h nas unidades de Saúde credenciadas, e das 15h às 21h, nos shoppings Contagem e Big. Confira os endereços aqui.

Para receber a dose é preciso apresentar um documento de identidade com foto e CPF, um comprovante de endereço, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início dos sintomas nos últimos 30.

Segundo a prefeitura, pessoas que fazem parte dos grupos prioritários atendidos e que ainda não foram imunizadas, também podem procurar os postos de vacinação, assim como aqueles que já estão no prazo para receber a segunda dose. Estes devem comparecer aos locais no dia agendado no cartão.

Ibirité

Em Ibirité, a vacinação nesta terça ocorre para homens de 30 anos, sem comorbidades. Amanhã, recebem o imunizante os moradores de 29 anos. Para ser vacinado, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. A imunização ocorre em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 14h. Algumas unidades têm o horário estendido e ficarão abertas até as 17h30.

Santa Luzia

Pessoas de 29 anos estão recebendo a primeira dose do imunizante em Santa Luzia. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 10h às 16h, conforme disponibilidade. Também poderão se vacinar o público que faz parte dos grupos elegíveis que ainda não foram vacinados.

É importante que cada pessoa procure sua unidade de saúde de referência e apresente originais e cópias dos documentos de identidade, CPF e do comprovante de endereço.

Nova Lima

Já em Nova Lima, há uma “grande repescagem” para moradores a partir de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. Na cidade, a vacinação para o público adulto foi concluída na semana passada.

A partir de agora, quem, por algum motivo, ainda não compareceu aos postos de saúde, poderá receber a vacina durante a repescagem. A imunização ocorre das 9h às 15h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) José de Almeida, Cristais, Cascalho, Santa Rita, Cabeceiras, Bela Fama, Honório Bicalho e Retiro, Caic e na Policlínica. Na regional noroeste, a vacinação segue no Complexo de Saúde do Jardim Canadá.

Para garantir a dose é necessário apresentar um documento de identidade, CPF e um comprovante de residência, além de não ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 14 dias e não ter testado positivo para a Covid nos últimos 30.

