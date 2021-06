Doses de vacinas da Janssen, que chegaram a Minas na semana passada e foram distribuídas aos 853 municípios do Estado, serão utilizadas por cidades da Grande BH na imunização de pessoas em situação de rua e detentos. Com eficácia comprovada em dose única, a vacina será administrada em pelo menos um destes grupos em Contagem, Betim, Ibirité e Nova Lima.

Conforme informações divulgadas pelas prefeituras, a escolha dos públicos considera possíveis dificuldades para aplicação da segunda dose. Em Contagem, as vacinas já estão sendo aplicadas, após recebimento de 7.165 unidades.

Já em Betim, também na região metropolitana, os 3.786 imunizantes começam a ser administrados nesta quarta-feira (30). Na cidade, os moradores em situação de rua receberão a dose única no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), conforme cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Já as pessoas privadas de liberdade serão imunizadas nos dias 8 e 9 de julho, no Ceresp Betim, tendo em vista o intervalo de 15 dias da aplicação da vacina contra a gripe.

Em Ibirité, 1.875 imunizantes também serão destinados aos grupos e para pessoas de 52 anos sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses da vacina estão sendo utilizadas “de acordo com a recomendação do Programa Nacional de Imunizações”.

Nova Lima

Em Nova Lima, as 500 doses recebidas serão destinadas à imunização de grupos de difícil acesso. Segundo o município, serão contemplados os moradores em situação de rua que ainda não receberam nenhuma dose de vacinas contra a Covid-19, além de residentes do bairro Água Limpa com idade a partir de 53 anos.

Belo Horizonte

A capital mineira iniciou a aplicação do imunizante nessa segunda-feira (28). Inicialmente, a dose será aplicada em cerca de 8,5 mil pessoas em situação de rua que estão inscritas no CadÚnico ou são atendidas pelos serviços e unidades socioassistenciais, independente do registro.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, Belo Horizonte recebeu 23 mil unidades de vacinas da Janssen. O restante será aplicado de acordo com o andamento da imunização, quando a pasta irá avaliar quais outros grupos poderão receber o imunizante, levando em consideração o quantitativo de doses e número de pessoas.

