Vinte e nove cidades mineiras estão em alerta de perigo devido à baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 12% e 20% nesta terça-feira (6). O índice é preocupante já que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o recomendado é que a quantidade de água na atmosfera esteja, pelo menos, entre 50% e 80%. Em Belo Horizonte, a umidade deverá ficar abaixo dos 30% até domingo (11).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu o alerta, além dos riscos à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, a baixa umidade pode causar incêndios florestais, piorando a qualidade do ar.

Por isso, o órgão recomenda que as pessoas bebam bastante líquido; evitem atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente. Além disso, sugere que, em caso de necessidade, busque ajuda junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O aviso do órgão tem validade até as 19h desta terça. Veja abaixo as cidades que estão nessa condição:

Araporã Cachoeira Dourada Campina Verde Campo Florido Canápolis Capinópolis Carneirinho Centralina Comendador Gomes Conceição Das Alagoas Fronteira Frutal Gurinhatã Ipiaçu Itapagipe Ituiutaba Iturama Limeira Do Oeste Monte Alegre De Minas Pirajuba Planura Prata Santa Vitória São Francisco De Sales Tupaciguara Uberaba Uberlândia União De Minas Veríssimo

Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar na cidade nesta terça. O aviso é válido até 18h de domingo (11). Conforme o órgão, a massa de ar seco deixa os índices abaixo de 30%.

Por essa razão, a Defesa Civil recomenda redobrar a atenção e reforçar a hidratação. Nessa segunda-feira, o órgão também divulgou um alerta de baixas temperaturas, com validade até sexta-feira (9). Veja outras dicas de segurança para o período de baixa umidade:

- Hidrate-se durante o dia;⠀

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;⠀

- Evite frituras;⠀

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;⠀

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;⠀

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

