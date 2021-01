Ouro Preto e Mariana estão com os contingentes policiais, civis e militares, e a guarda municipal nas ruas para fiscalizar e fazer cumprir as medidas adotadas pelos governos municipais das duas cidades em relação ao enfrentamento à Covid-19. Tanto o prefeito em exercício de Mariana, Juliano Teixeira, como o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, endureceram em relação às medidas para combater a propagação do novo coronavírus.

Entre as ações conjuntas, as igrejas históricas das duas cidades estão fechadas à visitação, assim como outros equipamentos turísticos, apesar da alta temporada, mas não há barreiras sanitárias nas entradas das cidades.

Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Ouro Branco, cidades da microrregião dos Inconfidentes, criaram um comitê para enfrentar juntos à Covid-19 diante do aumento de casos nos quatro municípios.

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, disse que não há outra saída a não ser tomar medidas mais rigorosas para tentar conter a transmissão do vírus, principalmente, com o aumento dos casos após as festas de fim de ano.

