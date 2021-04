Com o avanço da Covid-19 e o agravamento da pandemia em Minas, cidades turísticas mineiras temem receber visitantes e fazem um apelo para que a população evite viajar para os locais durante o feriado da Semana Santa, celebrado entre esta quinta (1º) e domingo (4).

A prefeitura da cidade turística de Conceição do Mato Dentro, onde está localizada a maior parte da Serra do Cipó, na região Central do Estado pediu, pelas redes sociais, que as pessoas não visitem a cidade durante o período. Em uma publicação, a administração municipal lembrou que viagens devem ser evitadas e disse que a cidade “precisa se recolher”.

A entrada de turistas está proibida na cidade deste a última sexta-feira (26). Há barreiras sanitárias para a restrição de acesso ao município. “Mesmo distantes estamos mais unidos do que nunca e estaremos aqui de coração aberto para receber você. Por agora, fique em casa, por todos nós. Não cancele seus sonhos, adie seus planos”, disse no Facebook.

Rio Acima

Em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a orientação é mesma. Também pelas redes sociais, a prefeitura fez um apelo e pediu que os turistas não visitem o município. Haverá fiscalização nas cachoeiras da cidade.

“O momento é crítico e de alto índice de contaminação. Quando tudo isso acabar, estaremos de braços abertos para receber vocês. Covid-19 é coisa séria”, afirmou a administração municipal no Instagram.

Ambas as cidades estão na Onda Roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente. Pelo menos até o próximo dia 11, atividades consideradas como não essenciais estão fechadas nos municípios. Há toque de recolher entre 20h e 5h e restrição na circulação de pessoas.

