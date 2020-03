Nesta sexta-feira (20), em meio ao período de isolamento social e recomendação para lavar as mãos frequentemente, pelo menos cinco cidades mineiras tiveram o seu abastecimento de água cortado devido à manutenções da Copasa.

Na localidade de Abaeté de Baixo, em Matutina, no Alto Paranaíba, o serviço foi interrompido durante a madrugada devido à falta de energia elétrica na unidade do poço, e só deverá ser restabelecido após a energia elétrica ser retomada, o que ainda não há previsão de acontecer.

Também por falta de energia elétrica na unidade de bombeamento em Águas Formosas, na região do Jequitinhonha e Mucuri, a população dos bairros Bela Vista, Roseira, Maria Júlia e Atalaia, teve o abastecimento de água cortado nessa quinta (19), e o serviço será restabelecido gradativamente quando a energia voltar.

Em Rio Pomba, na Zona da Mata, a população também está sem água devido a uma manutenção de urgência na Estação de Tratamento de Água. A Copasa informou que o serviço deve ser restabelecido no decorrer da noite desta sexta.

Já em Cachoeira de Minas, no Sul do Estado, moradores dos bairros Beira Rio, Santa Bárbara, Cruzeiro e Vista Alegre também devem ficar sem água em casa pelo menos até a noite, também devido à uma manutenção emergencial na rede de água.

Em Oliveira Fortes, na Zona da Mata, uma manutenção na unidade de bombeamento também fez com que o abastecimento de água fosse interrompido, com previsão de retorno somente à noite.

Dia anterior

Já nessa quinta, pelo menos oito municípios tiveram registro de desabastecimento de água por conta de manutenções da Copasa ou falta de energia elétrica.

Neste caso ficaram sem água moradores do bairro Icaivera em Betim, na Grande BH, Santo Antônio, Flor de Minas, Santa Rita, Tupanuara, Teresa Cristina, Bairro dos Pescadores, Retiro do Moinho e Campo São Joaquim em São Joaquim de Bicas, e Bernardo Monteiro, Camilo Alves, Canada, Chácaras Contagem, Estância Do Hibisco, Lúcio De Abreu, Santa Helena, Santo Antônio e Vila Belém, em Contagem, todos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa informou que na noite do mesmo dia o serviço havia sido restabelecido.

Já em Ouro Branco e Dom Joaquim, na região Central do Estado, São Gonçalo do Pará e São Francisco de Paula, no Centro-Oeste mineiro, e Ubá, na Zona da Mata, a promessa havia sido de restabelecimento do serviço entre a noite de quinta e manhã de sexta-feira.

