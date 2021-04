Cidades mineiras que estão com o processo de vacinação contra a Covid-19 agilizado receberão mais doses do imunizante. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema (Novo), nesta quinta-feira (8), na Cidade Administrativa.

As doses que serão incluídas na distribuição fazem parte da reserva técnica de 5%, que é separada pelo Estado a cada lote. A medida prevê agilizar a vacinação e faz parte de uma ação do governo com o apoio do Ministério Público e da Associação Mineira de Municípios.

“Observamos que em algumas prefeituras o processo estava mais ágil e em outras havia formação de estoque. Nessas onde o processo está mais ágil, nós estaremos direcionando essa reserva técnica. Ou seja, quem está com maior velocidade, vai receber um pouco mais. Montar estoque nesse momento é algo que seria extremamente não recomendado. A vacina resolve nosso problema quando está aplicada, no braço de quem precisa. E não dentro do refrigerador”, disse Zema.

O chefe do Executivo estadual também orientou que os municípios não interrompam o processo de vacinação aos fins de semana e citou problemas relacionados à logística das próprias cidades, o que faz com que a vacinação ocorra mais lentamente.

“A distribuição tem ocorrido em questão de horas, mas o que tem acontecido é que algumas prefeituras não buscam na velocidade que poderiam e não aplicam na velocidade que poderiam", disse. Segundo ele, também há casos em que "algumas aplicam e não informam no sistema no tempo adequado”.

Zema ainda afirmou que todas as soluções para este atraso “têm sido tratadas nos últimos dias” e que, na próxima semana, o Estado terá um número maior no que se diz respeito à velocidade no processo de vacinação.

Até a manhã desta quinta, 2.086.750 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Deste grupo, 639.426 tomara a segunda aplicação.

