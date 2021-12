Municípios vizinhos do Lago de Furnas, na região Sul de Minas, receberão mutirão de limpeza e reflorestamento a partir das 8h deste sábado (4). A ação realizada pela Eletrobras Furnas, pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e pelo Instituto EcoFaxina espera reunir cerca de mil voluntários nas cidades de Alfenas, Boa Esperança, Capitólio, Cristais, Guapé, São João Batista do Glória, São José da Barra e Três Pontas.

O mutirão de limpeza faz parte do projeto Iara (Intervenção Ambiental para Recuperação das Águas) e reunirá grupos de escoteiros, ciclistas, mergulhadores, estudantes das escolas municipais, além de representantes do poder público.

A ação de reflorestamento busca restabelecer a vegetação nativa, plantando mudas de espécies de árvores do Cerrado e da Mata Atlântica. Nas atividades de limpeza, a expectativa do mutirão é coletar 600 kg de lixo. Os resíduos sólidos recolhidos serão destinados às cooperativas de catadores, que darão o destino correto ao material.

O presidente da Eletrobras Furnas, Clovis Torres, destaca o trabalho da empresa com a comunidade local. “Promovemos o desenvolvimento sustentável das comunidades em que Furnas está inserida, atuando em parceria com o poder público e sociedade local para promover a recuperação e realizar a limpeza de rios e córregos que atravessam as unidades de operação”.

O secretário executivo da Alago, Fausto Costa, acredita que, além dos efeitos práticos, o mutirão contribuirá para divulgar a importância da conservação do patrimônio natural.

“O projeto IARA é mais uma ação conjunta de preservação da natureza e, em especial, de conscientização de pessoas para a importância de não descartar objetos poluentes na natureza. Estamos muito confiantes que esse bom exemplo será multiplicado ano após ano em todos os municípios da região”, diz Costa.

Minas Gerais é o segundo estado a receber atividades do projeto Iara, originário do Rio de Janeiro. O programa é uma iniciativa para adequar a Eletrobras Furnas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A expectativa é ampliar as ações do Iara para outros locais no país.

Além do mutirão, em São João Batista do Glória, grafiteiros e crianças farão pinturas com temática ambiental, reforçando o tema nas ruas da cidade.

