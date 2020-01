A queda de uma árvore gigantesca destruiu um carro no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, na tarde desta terça-feira (14), durante a tempestade que atingiu Belo Horizonte. Segundo informações preliminares de uma funcionária do Jaraguá Country Clube, que fica de frente ao local, aparentemente não há vítimas, apesar de o farol do veículo estar aceso quando a árvore caiu.

O impacto, além de destruir o veículo, abriu uma cratera no asfalto na rua que cerca a Praça Manoel dos Reis Filho. Em um vídeo compartilhado em redes sociais, é possível ver o tamanho da destruição.

Árvore de grande porte cai sobre carro no Jaraguá durante a chuva forte desta tarde em Belo Horizonte#chuvabh pic.twitter.com/QebHwXCHQA — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 14, 2020

Entre as autoridades, somente a BHTrans confirmou que já está no local atendendo o caso. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ainda não informaram o chamado para o acidente. A Polícia Militar também não havia sido acionada até o momento desta publicação.

Segundo a BHTrans, essa não é a única queda de árvore registrada após o temporal em BH. Também estão sendo atendidos casos na avenida Antônio Carlos, na altura do Colégio Militar; na rua Orozimbo Nonato, no bairro Dona Clara; e na rua Porto, no bairro São Francisco; todas na região da Pampulha.