Pelo menos 230 pessoas garantiram uma consulta oftalmológica gratuita para prevenir o glaucoma nesta quarta-feira (26), dia nacional de combate à doença. Os pacientes estão sendo atendidos no Hospital de Olhos Hilton Rocha, em Belo Horizonte, que promoveu uma ação de conscientização.

Os pacientes se cadastraram semana passada. Os atendimentos seguem até 16h, seguindo todos os protocolos sanitários para barrar a Covid-19. Ao chegar na unidade de saúde, é feita uma triagem e são repassadas orientações sobre a enfermidade. Os exames são realizados na sequência.

“O Hospital está de casa nova, com mais espaço, mais conforto, mais tecnologia. Estamos muito felizes em estar presenteando Belo Horizonte e Minas Gerais com a instituição”, destaca o médico e gestor da Sociedade Educativa do Brasil (Soebras), Ruy Muniz.

Diretora do hospital, a oftalmologista Ariadna Muniz reforça a humanização nos atendimentos. “Além da mais alta tecnologia e do melhor corpo docente, o mais importante é atender a população com humanização da saúde”.



O motorista de aplicativo, Robson Almeida Rocha, de 42 anos, saiu de Venda Nova para garantir o atendimento no Hilton Rocha logo pela manhã. Ele nem lembrava da última vez em que foi ao médico. "Estou muito satisfeito e feliz com o atendimento”, disse.



