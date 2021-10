Um funcionário de um açougue localizado no Centro de Belo Horizonte é suspeito de matar o ex-colega de trabalho de 52 anos na porta do estabelecimento localizado na rua dos Tupis, entre rua Carijós e avenida do Contorno na tarde de quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava na porta do estabelecimento quando foi surpreendida pelo suspeito, que saiu de trás do balcão de atendimento com uma faca e golpeou o ex-colega. O motivo para o crime ainda é desconhecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima que foi atingida no tórax não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

Um inquérito para apurar a motivação do homicídio foi aberto pela Polícia Civil, e o suspeito é procurado pela corporação.

