Faltando exatamente um ano para o aniversário de 300 anos de Minas Gerais, o Instituto Histórico e Geográfico do Estado (IHGMG) lança, nesta segunda-feira (2), uma programação especial para celebrar a data de criação da capitania de Minas Gerais (1720-2020). A celebração acontece às 19h na sede do instituto (rua dos Guajajaras, 1268 - Barro Preto) em Belo Horizonte. O tricentenário mineiro é celebrado no dia 2 de dezembro de 2020.

É que há três séculos, em 1720, o rei de Portugal Dom João VI criou a capitania de Minas Gerais ao separar os territórios de São Paulo e Minas do Ouro. Após a separação, o nome da antiga capitania ficou apenas como São Paulo por decisão tomada após considerações do Conselho Ultramarino.

Durante a solenidade da noite desta segunda-feira (2), a coordenadora da Comissão Especial do Tricentenário, Márcia Maria Duarte dos Santos, irá apresentar os principais eventos sobre as conquistas do povo mineiro desde o século XVIII, com atenção para literatura e artes plásticas, sendo o barroco mineiro destaque das atrações que irão ocorrer ao longo de 2020.

Márcia ainda explica que serão realizados seminários, palestras, mesas-redondas, exposições e visitas a sítios históricos, referentes ao patrimônio do Estado, e que as ações serão feitas a partir de acordos de cooperação técnica e científica.

Dentre as ações para o próximo ano, está o pedido que o IHGMG irá protocolar nas instituições de patrimônio cultural solicitando a proteção e preservação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada, em Ouro Preto, palco de um dos episódios da Sedição de Vila Rica em julho de 1720, movimento contestador à Coroa Portuguesa e que acelerou o processo de separação das capitanias de São Paulo e Minas Gerais.

Encerrando o lançamento da abertura do tricentenário, o associado efetivo e senador Antonio Anastasia irá proferir a conferência "A criação da Capitania de Minas Gerais".

Serviço

O que: Abertura do Tricentenário da Capitania de Minas Gerais.

Data: segunda-feira (2)

Horário: 19h

Local: Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

Auditório Dermeval Pimenta – Rua dos Guajajaras, 1268 – Barro Preto / Belo Horizonte-MG

Entrada: Gratuita

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Cássia Eponine.

