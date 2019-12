Quatorze pessoas ficaram feridas após o ônibus onde elas estavam tombar em um barranco na BR-116, em Itambacuri, no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (24) e três dos feridos ficaram em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra a mureta de proteção de uma ponte, vindo a despencar no barranco de cerca de três metros de altura.

O ônibus saiu de Belo Horizonte na segunda-feira (23), às 20h30, e tinha a cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha como destino. Aproximadamente 44 passageiros estavam a bordo no momento do acidente.

Os três feridos graves foram encaminhados para atendimento em Teófilo Otoni e os outros onze foram levados para Itambacuri.

A PRF ainda não informou a causa do acidente.