Um ônibus de turismo que saiu de Belo Horizonte para o litoral Sul do Espírito Santo sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (2) em uma rodovia capixaba. Dos 55 passageiros, já foram confirmadas quatro mortes, duas no local e outras duas, de uma criança de 2 e outra de 9 anos, no hospital. Foram confirmados 45 feridos, dos quais 15 são crianças. Uma está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e doze estão na enfermaria do Hospital Infantil. O motorista está entre os mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Rodovia Gumercindo Moura Nunes (ES 164), no km 14, entre Cachoeiro do Itapemirim e Vargem Alta. O trecho é conhecido como Curva da Morte e fica na cidade de Soturno. A Polícia Militar informou que o veículo capotou após o condutor perder o controle da direção, se chocando contra várias árvores, tombando na via e obstruindo os dois sentidos da estrada.

Muitas das vítimas da ocorrência foram levadas por carros particulares para atendimento médico porque o acidente aconteceu em um lugar distante. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapimirim, o Hospital Infantil de Cachoeiro do Itapemirim e para o Hospital da Unimed da cidade. Na Santa Casa, segundo os bombeiros do Espírito Santo, estão internados 32 feridos, dos quais quatro precisarão passar por cirurgia.

Ambulâncias de Vargem Alta, Jaciguá e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Cachoeiro de Itapemirim e Soturno foram acionadas. A Polícia Civil daquele Estado esteve no local e realizou a retirada dos corpos, além de iniciar o processo de perícia da cena.

Registro

O ônibus que se acidentou estava registrado pela empresa LV Turismo e tinha autorização e seguro para viajar. Esta foi a primeira vez que o veículo realizou a rota e ele era um dos dois que ia na viagem, com destino à praia de Itaoca.

Segundo a empresa, suas equipes e as da seguradora já estão a caminho do local para realizar os procedimentos necessários. O ônibus levava 50 passageiros sentados e cinco crianças de colo.

* O número inicial de crianças feridas foi atualizado neste domingo (3) de 13 para 15 vítimas.