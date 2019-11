Um ônibus de turismo que saiu de Belo Horizonte para o litoral Sul do Espírito Santo sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (2) em uma rodovia capixaba. Dos cerca de 55 passageiros, já foram confirmadas quatro mortes, duas no local e outras duas, de duas crianças de 2 e 9 anos, no hospital. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Rodovia Gumercindo Moura Nunes (ES 164), no km 14, entre Cachoeiro do Itapemirim e Vargem Alta. O trecho é conhecido como Curva da Morte e fica na cidade de Soturno. A Polícia Militar informou que o veículo capotou após o condutor perder o controle da direção, se chocando contra várias árvores, tombando na via e obstruindo os dois sentidos da estrada.

Muitas das vítimas da ocorrência foram levadas por carros particulares para atendimento médico porque o acidente aconteceu em um lugar distante. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapimirim, o Hospital Infantil de Cachoeiro do Itapemirim e para o Hospital da Unimed da cidade. Entre as vítimas, 15 são crianças. Uma está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e doze estão na enfermaria do Hospital Infantil. As outras duas foram as de 2 e 9 anos que não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo informou que ainda não foi possível precisar a quantidade de vítimas porque nem todas foram resgatadas pelos militares. Ambulâncias de Vargem Alta, Jaciguá e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Cachoeiro de Itapemirim e Soturno foram acionadas.

A Polícia Civil daquele Estado esteve no local e realizou a retirada dos corpos, além de iniciar o processo de perícia da cena.