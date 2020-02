Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (10) na avenida Cristiano Machado, no bairro Colégio Batista, região Leste de Belo Horizonte, está complicando o trânsito no sentido centro. Desde o início da manhã, a via está com uma faixa da esquerda interditada, na entrada do Complexo da Lagoinha, devido à queda de parte de uma mureta.

Segundo a BHTrans, por causa dos trabalhos de reparo no local, a faixa está bloqueada desde o viaduto sobre a rua Jacuí, no bairro da Graça, na região Nordeste. O fluxo lento de carros no sentido centro, ficou lento desde o encontro com a avenida José Cândido da Silveira, no bairro Cidade Nova, durante toda a manhã. Ao 12h, não havia mais congestionamento.

A Defesa Civil foi até o local e informou não haver nenhum tipo de risco à estrutura do túnel. O reparo será feito apenas para recolocação de pastilhas e reforço da mureta. A liberação deve ser até o final desta segunda-feira (10).

Por volta das 3h desta segunda, um carro bateu na mureta que fica do lado esquerdo do túnel, na avenida Cristiano Machado. Segundo a Polícia Militar (PM), uma pessoa ficou ferida. Ainda não há informações sobre o motorista do veículo, já que a ocorrência não foi encerrada pois ele é a pessoa ferida.

🚧 Av Cristiano Machado (px ao Túnel) está com a faixa da esquerda fechada em função de queda de mureta causada por acidente ocorrido na madrugada. Lentidão até a José Cândido. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 10, 2020

