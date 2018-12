Uma batida entre um ônibus e uma carreta na manhã desta sexta-feira (28) deixou 18 feridos na BR 365 altura da entrada de Canto do Engenho, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na traseira do caminhão que estava carregado de milho e o motorista ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelos militares.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 18 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista, três em estado grave. Seis das vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, segundo os socorristas, um bebê de quatro meses está entre os feridos e teve um trauma na cabeça. Outra criança, uma menina de dois anos também foi socorrida e, assim como um homem de 34 anos, sofreu ferimentos nos lábios. Uma adolescente de 15 anos se queixava de dores na região cervical, um homem de 43 anos teve um corte no pé esquerdo e uma mulher de 55 anos sentia dores na região pélvica e ferimento no pé direito. Todas as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros. Até agora, há informações de sete passageiros feridos e, segundo os bombeiros, alguns teriam saído pela janela do coletivo .

Foram empenhadas 4 viaturas e 11 bombeiros na ocorrência, além de uma equipe do Samu. Segundo a corporação, uma aeronave está disponível caso seja necessário resgate de vítimas. Não há informações de trânsito no local.

