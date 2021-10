Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus na BR-262, altura do KM 371, em Juatuba, na Grande BH, na noite dessa sexta-feira (29). Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e equipes da Triunfo, concessionária responsável pela administração da rodovia, participaram do resgate. Os dois veículos colidiram frontalmente. A vítima veio a óbito ainda no local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero Arcanjo resgatou um dos feridos, um homem de 26 anos que foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na capital mineira.

A vítima, que teve traumatismos graves, recebeu os primeiros atendimentos ainda na rodovia da equipe médica da concessionária. Segundo os bombeiros, o homem teve que ser intubado para ser removido até a unidade de saúde na metrópole.

As polícias Militar e Rodoviária Federal estiveram no local, sinalizando e colhendo informações sobre a colisão. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Leia Mais:

Motorista fica ferido em acidente envolvendo caminhão que levava pedras para a Arena MRV

Onça-parda é resgatada ferida às margens da BR-040, em Juiz de Fora

Vereador que desmaiou durante discurso na Câmara Municipal de Divinópolis faz exame toxicológico