Um acidente envolvendo um caminhão, uma carreta e uma motocicleta deixou uma mulher morta e um rapaz de 24 anos ferido na tarde deste domingo (6) no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Sumaré, na região Noroeste de BH, próximo ao motel Forest Hills, no sentido Vitória. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o rapaz ferido e a moça estavam juntos na moto, ele pilotando e ela na garupa.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, morreu no local, e o rapaz foi conduzido pelo Samu para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Aguarde mais informações