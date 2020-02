Acostumado a abrigar multidões, o Mineirão foi entorno nesta terça-feira (25). No último dia oficial do Carnaval de Belo Horizonte, o Monobloco fez das avenidas que circulam o Gigante da Pampulha sua passarela.

Seguido por milhares de pessoas, o tradicional bloco carioca, que tem uma oficina na capital mineira, fez na cidade uma das festas pelos seus 20 anos de fundação.

E teve a chance de sentir o calor duplamente. Primeiro no clima, pois a sensação térmica era acima dos 30 graus. Mas o maior deles foi mesmo do público, que mais do que seguir o bloco cantou o repertório eclético do grupo, que adapta sucessos da música brasileira ao ritmo de Carnaval.

E a festa de 20 anos do Monobloco, que teve milhares de mineiros como convidados, provou que o lema do bloco, impresso em todas as camisetas do grupo, é quase uma lei da folia da capital mineira: "Muito mais que Carnaval".