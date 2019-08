Um adolescente de 17 anos acabou detido após um furto frustrado de celulares em um shopping de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (27). O rapaz foi pego após cair do forro de uma loja de celulares com 35 aparelhos.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi detido pelos seguranças do centro de compras, que o encontraram após o alarme da loja disparar durante a madrugada. Ao chegarem no local, os vigias perceberam a presença de alguém entre o forro de gesso e a laje e tentaram pegá-lo. A estrutura, então, cedeu e o jovem caiu no corredor da loja.

A PM chegou ao shopping e o suspeito estava junto dos seguranças em uma sala do local com algumas escoriações. Com ele, foram encontrados 35 celulares e o aparelho que ele usava para se comunicar com outros indivíduos que estavam do lado de fora do espaço. Os demais suspeitos não foram encontrados.

O adolescente foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte e encaminhado, depois, à Polícia Civil.