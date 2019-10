As mais de 10 toneladas de peixes encontrados mortos nessa terça-feira (29) no rio Paraopeba na cidade de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ter sido vítimas de intoxicação por amônia, segundo informou o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, Heleno Maia. A informação, no entanto, ainda está pendente de confirmação, já que as necrópsias dos animais ainda não estão prontas.

De acordo com Maia, que é biólogo, os peixes foram encontrados após a faixa onde o rio Betim deságua no rio Paraopeba e já foi completamente descartada a relação entre as mortes e o rompimento da barragem em Brumadinho, que atingiu o Paraopeba. "Coletamos amostras de água e os corpos dos peixes e, na água, foi encontrada uma grande quantidade de amônia, que é bastante tóxica e tira a oxigenação da água e do peixe", explicou.

Cadáveres de várias espécies diferentes fora encontrados a jusante do rio, e o que preocupou as equipes do Codema foi a presença de cascudos entre os mortos, já que se trata de um peixe bastante resistente. "Esse é mais um fator que nos leva a crer que a amônia foi responsável pelas mortes", afirmou.

Os peixes foram encontrados pela população ribeirinha de Juatuba e o Codema enviou equipes para verificar. Segundo Maia, a amônia veio do rio Betim e já existem entre os técnicos hipóteses sobre a origem do químico, mas o biólogo preferiu manter sigilo até que as apurações sejam concluídas. "Esperamos que o resultado das necrópsias saia até 20h de hoje [quarta-feira, 30]".