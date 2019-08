Um andarilho que passava pela BR-356, na região do bairro Olhos D'água, no Barreiro, foi o responsável por iniciar um incêndio na manhã desta sexta-feira (16) na área da Estação Ecológica do Cercadinho, que fica próxima de uma subestação de tratamento de água e esgoto da Copasa. Uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados foi atingida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 11h30 e militares ainda atuam no local para combater as chamas. Apesar da proximidade, a Copasa esclareceu que o incêndio não atingiu nenhuma estação de tratamento da empresa e que o fogo foi debelado, restando agora somente os trabalhos de rescaldo.

De acordo com a companhia, 12 brigadistas da Copasa, 10 da Associação Mineira e Defesa Ambiental (AMDA) e de 20 do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Foram usados 4 mil litros de água e abafadores para conter as chamas.