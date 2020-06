Trinta e três dias após iniciar o processo de flexibilização social, Belo Horizonte teve que recuar e determinar a adoção de medidas rígidas para conter o avanço da Covid-19. Nesta sexta-feira (26), o executivo ordenou que lojas que estavam autorizadas a funcionar voltem a fechar as portas a partir da próxima segunda-feira (29). Apenas os serviços essenciais ficam liberados. A explosão de casos, mortes e internações pelo novo coronavírus levou o Comitê de Enfrentamento à Covid a tomar a decisão.

O anúncio que BH vai regredir na flexibilização foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e pelos médicos que integram o comitê. “Estamos voltando para a fase zero do bloqueio da cidade. A partir de segunda-feira, nós só iremos manter os serviços essenciais como no início da pandemia”, determinou Kalil.

O chefe do executivo lamentou a situação, mas frisou que parte da população não fez o dever de casa, que era manter o distanciamento social e uso correto de máscara. “Ninguém está mais triste, mais amolado e ninguém avisou tanto a população de Belo Horizonte que não eram férias e que todos nós deveríamos nos manter em casa, só fazer o essencial, o que não aconteceu.

Evolução dos casos

Em menos de cinco semanas, quando o afrouxamento do isolamento foi autorizado pela prefeitura, a cidade viu mais que dobrar os registros da doença. Hoje, a metrópole tem 4.868 infectados com 109 mortes. Em 25 de maio eram 1.402 casos e 42 óbitos. A explicação para o salto, conforme médicos que integram o comitê, é a maior circulação de pessoas nas ruas da cidade. Por isso foi preciso voltar atrás e diminuir o fluxo dos moradores, medida que vai expor menos a população ao vírus.

O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil

Quarentena

O distanciamento social em BH foi recomendado em 18 de março e, dois dias depois, a prefeitura determinou o fechamento de todos os serviços considerados não essenciais. As lojas da capital permaneceram fechadas por 66 dias, quando em 25 de maio a metrópole deu início à primeira fase da flexibilização gradual do comércio. Salões de beleza, lojas de cosméticos, brinquedos, veículos automotores e até shoppings populares puderam reabrir as portas. Duas semanas depois, foi a vez de lojas de calçados, armas, acessórios e artesanatos receberem o aval do executivo para retomar o funcionamento. Com a segunda fase da flexibilização, 92% dos empregos da cidade ficaram ativos e 824 mil pessoas puderam circular pelo município.

Por causa do aumento expressivo de casos de Covid-19, no último dia 12 a prefeitura freou o afrouxamento e determinou que nenhuma outra atividade comercial fosse liberada para abertura. Com isso, bares, restaurantes, academias e clubes permaneceram impedidos de reabrir.

Evolução da flexibilização

Atividades e serviços que nunca fecharam e continuam liberadas:

* Hospitais

* Farmácia

* Hipermercado e supermercado

* Armazém, mercearia e padaria

* Sacolão e hortifruti

* Açougue

* Posto de combustíveis

* Óticas

* Lojas de material de construção

* Agências bancárias

* Lotéricas

* Agências dos correios.

NÃO PODEM ABRIR MAIS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA(29)

Lojas que haviam sido autorizadas a abrir no dia 25 de maio:

* Artigos de bomboniere

* Artigos de iluminação

* Artigos de cama, mesa e banho

* Utensílios, móveis e equipamentos domésticos

* Tecidos e armarinho

* Artigos de tapeçaria

* Produtos de limpeza

* Artigos de papelaria, livraria e fotográficos

* Brinquedos e artigos recreativos, bicicletas e triciclos, peças e acessórios

* Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

* Veículos automotores, independentemente do tipo de acesso

* Peças e acessórios para veículos automotores (pneumáticos e câmaras-de-ar)

* Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

* Cabeleireiros, manicure e pedicure

* Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por operações urbanas visando a inclusão produtiva de camelôs, desde que localizados no hipercentro ou em Venda Nova

Lojas que puderam reabrir em 8 de junho:

* Artigos e equipamentos esportivos

* Artigos de uso pessoal (inclui calçados, joalheria, relojoaria, suvenires, bijuterias e artesanatos e artigos de viagem)

* Artigos e alimentos para animais

* Artigos usados de atividades autorizadas a funcionar

* Bebidas, exceto para consumo no local

* Tabacaria, exceto para consumo no local

* Embalagens em geral

* Instrumentos musicais e acessórios

* Lubrificantes

* Objetos de arte e decoração

* Plantas e flores naturais

* Armas e munições

* Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 2