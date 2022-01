Com as férias de janeiro, para que as crianças não fiquem entediadas em casa, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está oferecendo uma programação cultural especial para todas as idades.

Oficinas, apresentações artísticas, exibição de filmes, contação de histórias e brincadeiras estão entre as atividades disponíveis nos equipamentos culturais públicos municipais, como museus, centros culturais e cinema.

As atrações são oferecidas de forma gratuita ou a preços populares, de forma presencial ou on-line. Confira:

Centros Culturais

Os Centros Culturais municipais oferecem mais de 30 atividades gratuitas que acontecem em diversas regionais da cidade até 31 de janeiro, em formato híbrido, com atividades presenciais e on-line. Um dos destaques é o "Divertistória", atividade presencial que promove um encontro divertido e emocionante com narração de várias histórias da tradição oral. Abordando humor, aventura e outros temas, a apresentação é composta por momentos lúdicos e poéticos, além de brincadeiras, jogos, gincana, contação de histórias, cinema, aula de dança, oficinas de artes e artesanato. A programação completa das atividades dos centros culturais está disponível neste link.

Cine Santa Tereza

O Cine Santa Tereza exibe uma seleção especial de longas brasileiros de animação na sessão infantil, que está em cartaz de quarta a domingo, sempre às 16h30. Serão apresentados os filmes "O Grilo Feliz" (até 9 de janeiro), "Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo" (de 12 a 16 de janeiro), "O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes" (de 19 a 23 de janeiro) e "O Garoto Cósmico" (de 26 a 30 de janeiro). A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos no site ou na bilheteria do cinema.

Teatro

O Teatro Marília recebe nos dias 15, 16, 22 e 23 de janeiro, sempre às 16h, a peça infantil "Jojô e Palito em: as Oliveiras e os Sete Gatinhos", do Grupo de Teatro Faos. O espetáculo integra a 47ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia) na bilheteria do teatro, até duas horas antes do início do espetáculo. Venda antecipada no valor promocional de R$ 20 nos postos Sinparc ou por meio deste site.

Museus

A Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design oferece, para crianças a partir dos 7 anos, a ação educativa "Rostos da Pampulha", que apresenta e contextualiza a participação dos diferentes agentes envolvidos na concepção e construção do Conjunto Moderno da Pampulha. Com alguns rostos mais conhecidos, o material, disponível no Espaço Cobogó, traz imagens, minibiografias, curiosidades e as contribuições dessas personalidades ligadas à Pampulha. Para participar da atividade é necessário fazer agendamento prévio por meio do telefone (31) 3277-7443 ou no e-mail cb.fmc@pbh.gov.br, de acordo com a disponibilidade do educativo do museu.

O Museu Casa Kubitschek oferece nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, às 10h, a visita mediada aos jardins pata o público infantil. Os participantes são convidados a percorrer os jardins do museu, projetados pelo renomado paisagista Roberto Burle Marx, explorando suas características botânicas, artísticas e históricas. Durante a atividade, as crianças terão a oportunidade de brincar com os carimbos das espécies presentes nos jardins. A atividade é gratuita, sendo necessária a inscrição prévia, no e-mail educativos.ck@pbh.gov.br.

O projeto Pampulha Território Museus também conta com atividades infantis disponíveis on-line, no canal de YouTube da Fundação Municipal de Cultura. Estão disponíveis duas narrações de histórias: "As Aventuras de Niara", com três vídeos, a "A Família Mobília" e "Oficina de Carimbaria Botânica", que ensina a técnica de confecção de carimbos a partir de plantas presentes nos jardins do Museu Casa Kubitschek, explorando seus formatos, texturas e cores, além de estimular o público a criar seus próprios carimbos, a partir de plantas, objetos, desenhos e outros elementos presentes em suas casas e nas vizinhanças.

Todas as atividades do projeto Pampulha Território Museus são gratuitas e podem ser acessadas neste site.

