A partir de 4 novembro, o projeto de Pilates da UFMG, ofertado pelo Centro de Extensão da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da universidade, voltará às aulas na modalidade presencial e com a turma reduzida.

São 24 turmas, com apenas duas vagas em cada devido às regras de segurança contra a Covid-19. As aulas serão desenvolvidas no Centro Esportivo Universitário (CEU/ UFMG), duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, com os horários distribuídos ao longo do dia.

Interessados devem efetuar cadastro nesta página. Não há data limite para realizar a inscrição. As mensalidades são R$ 150,00. Para obter mais detalhes, acesse o link de inscrição ou entre em contato com a coordenação:

pilates.ufmg@gmail.com

cenex@eeffto.ufmg.br

(31) 99478-8023

(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa



