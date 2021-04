Um avião de pequeno porte caiu enquanto tentava realizar um pouso em um aeródromo localizado em Planura, no Triângulo Mineiro. O piloto da aeronave não ficou ferido, mesmo após o aparelho pegar fogo. O acidente, que aconteceu na tarde desta quinta (1º), foi registrado na área de uma fazenda.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu enquanto o piloto tentava pousar um avião agrícola que sobrevoava a fazenda. À PM, o piloto relatou que no momento do pouso, sentiu a aeronave perder potência e na tentativa de chegar a solo, acabou batendo com o avião de cauda em uma árvore. Com o impacto da batida, o avião ficou destroçado e na sequência pegou fogo.

As causas do acidente serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).