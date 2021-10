Com as recentes flexibilizações das atividades na capital mineira, que estavam paradas em virtude da pandemia da Covid-19, o 'BH é da Gente', que está de volta desde 24 de outubro, terá diversas atividades gratuitas no próximo domingo (31). São aguardadas atrações em três pontos na cidade: Savassi, Pedreira Prado Lopes e Santa Amélia, com destaque para o primeiro, que vai contar com a apresentação da banda da Guarda Municipal. O programa, criado em 2017, é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A banda da Guarda se apresenta das 10h30 às 11h30 na praça da Savassi, região Centro-Sul. O repertório conta com músicas do cantor Tim Maia e faixas como Kashmir, do Led Zeppelin, e Take on Me, do A-Ha e a trilha do longa-metragem "Os Vingadores", da Marvel. Durante o dia, haverá ainda aula de ioga com o grupo 'Ioga no asfalto', das 9h às 10h15, e jogos de tabuleiro, das 9h às 13h.

O espaço também terá cama elástica, brinquedos infláveis e piscina de bolinhas.

Já na rua Araribá, na Pedreira Prado Lopes, na Lagoinha, das 9h às 13h, os pequenos terão oficinas de jogos e brincadeiras como: perna de pau, malabarismo, acrobacias, equilíbrio e oficina musical.

Na avenida Guarapari, região da Pampulha, haverá vôlei, peteca, futebol, tênis de mesa e totó, das 9h às 13h.



Confira os endereços completos:

BH é da Gente : Savassi (Centro-Sul), das 9h às 13h, nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, bairro Funcionários, região Centro-Sul



BH é da Gente: Avenida Guarapari (Pampulha), das 9h às 13h, na avenida Guarapari, no trecho entre a avenida Portugal e a rua Deputado Salim Nacur, no bairro Santa Amélia



BH é da Gente : Rua Araribá (Noroeste), das 9h às 13h, na rua Araribá, no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro

