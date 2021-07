Destruído por um incêndio na última sexta-feira (2), o Bar do Bigode, um dos botecos mais tradicionais do bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte pode voltar a funcionar em três meses. Esta é a expectativa do proprietário do estabelecimento que, em menos de 48 horas conseguiu arrecadar o valor estipulado para a reforma.

Uma vaquinha criada na internet bateu a meta de R$ 50 mil reais. Até às 17h desta segunda-feira (5), 587 pessoas contribuíram para a arrecadação, que já está em R$ 59.030,00.

O proprietário do estabelecimento Omar Ferreira Cunha, 64, mais conhecido como Bigode, agradece as doações e pede para que as pessoas continuem contribuindo:

"Desde já agradeço a todos que estão nos apoiando, os clientes, amigos e familiares. Espero que continuem a nos ajudar para termos um Bar do Bigode renovado. Arrecadamos o valor inicial e pedimos que as doações continuem para a sequência dos reparos, tudo será feito com amor para recebê-los de volta", disse.

Com o valor, será possível comprar maquinário, ajudar no pagamento dos funcionários e iniciar as obras. Na manhã desta segunda, um engenheiro esteve no local. Um presente da MRV. O vice-presidente da empresa, Rafael Menin, anunciou que cedeu um profissional para ajudar no trabalho de resgate do bar. Uma arquiteta também visitou o que sobrou do local, e vai ajudar no projeto de recuperação. Assim que este projeto for entregue e aprovado pela prefeitura, as obras começarão imediatamente. A previsão de reabertura é em três meses, como informou a sobrinha do Bigode, Isabella Vieira.

O analista Daniel Marçal, 34, frequentador do boteco há mais de 20 anos, foi quem teve a ideia de fazer a vaquinha, assim que soube do ocorrido: “Na hora em que fiquei sabendo do ocorrido, conversei com meus amigos que também são frequentadores assíduos do bar e pensamos em uma atitude de imediata para confortar o Bigode. A humildade e o espírito de luz dele trouxe essa mobilização. Estou feliz demais com o resultado’, disse.

