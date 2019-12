Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente com uma embarcação na represa de Furnas, em Carmo do Rio Claro, Sul de Minas, na tarde desta sexta-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram três adultos e duas crianças, de 4 e 5 anos. O Corpo de Bombeiros informou que os corpos dos três adultos já foram encontrados e as buscas pelas crianças ainda estão em andamento.

Ainda conforme a PM, a família seria da cidade de Franca, em São Paulo, e estava em uma canoa de madeira quando a embarcação virou. Todos estariam sem coletes salva-vidas

Em uma nota publicada em sua página do Facebook, a Prefeitura de Carmo do Rio Claro informou que as vítimas são três crianças e dois adultos, e lamentou o ocorrido. "A Prefeitura de Carmo do Rio Claro lamenta o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 27, no Lago de Furnas que vitimou fatalmente 5 pessoas, sendo, 2 crianças e 3 adultos. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos das vítimas".