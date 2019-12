Um acidente envolvendo com um barco na lagoa Várzea das Flores, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou um homem de 25 anos desaparecido neste domingo (22).

Além do rapaz, que é procurado pelo Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas estariam no barco, que virou. As informações são de pessoas no local.

O acidente aconteceu no bairro Solar do Madeira no fim da manhã.