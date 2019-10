Uma batida entre um veículo de passeio e uma carreta deixou três mortos e um ferido na BR-262, em Manhuaçu, na Zona da Mata, nesta quinta-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, ao chegar no local, encontrou as três vítimas presas às ferragens sem sinais vitais. Segundo o condutor da carreta, ele seguia no sentido Belo Horizonte. Pelas imagens divulgadas, o veículo maior acabou em cima do carro de passeio no sentido contrário. O motorista da carreta não se feriu e recusou atendimento médico.

Entre as vítimas que morreram no acidente, somente um homem de 32 anos foi identificado. As outras, duas mulheres, ainda não tiveram a identidade revelada. Os corpos estavam presos às ferragens e os bombeiros precisaram atuar na estrutura do carro para tirá-las e encaminhá-las à funerária.