O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) abriu cadastro para micro e pequenas empresas de Minas Gerais interessadas em obter crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Nesta fase do programa, estão sendo colocados à disposição, inicialmente, R$ 339 milhões, garantidos ao banco pelo governo federal, por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Os juros serão de 6% ao ano + Selic, com prazo total de 48 meses para pagar e 11 meses de carência. O crédito pode ser aplicado em capital de giro ou em investimentos.

Empresas que contarem com participação feminina no capital social maior ou igual a 50%, há pelo menos seis meses, e iniciativas das cadeias de turismo, eventos, bares e restaurantes, terão a Tarifa de Abertura e Acompanhamento de Crédito (TAAC) reduzida.



O BDMG também conta com uma rede de 350 correspondentes bancários em todo o estado de Minas Gerais, o que permite maior capilaridade no alcance de regiões mais distantes

“Estamos oferecendo uma tarifa menor para segmentos impactados de modo particular pela pandemia, cumprindo nosso papel de banco de desenvolvimento sintonizado com as demandas da sociedade, sem nos descuidar da sustentabilidade financeira da instituição”, afirma o presidente do BDMG, Sergio Gusmão.

Patamar recorde

Somando o Pronampe e outras linhas de crédito próprias, o BDMG já desembolsou para as micro e pequenas empresas mineiras recursos que se aproximam de R$ 1 bilhão desde a decretação oficial do início da pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março de 2020.

“Estamos operando recursos em patamares recordes nesta crise sanitária, reforçando o compromisso do banco de capturar oportunidades para dar maior fôlego e liquidez ao empreendedor mineiro neste momento desafiador”, complementa Gusmão.

Além das tarifas diferenciadas para os segmentos citados, no BDMG não é necessário abrir conta bancária para acessar o crédito. As solicitações podem ser feitas por meio do BDMG Digital, plataforma de atendimento disponibilizada em www.bdmg.mg.gov.br. O processo garante menos burocracia e mais agilidade na concessão do crédito.

(*) Com informações da Agência Minas

