A Prefeitura de Belo Horizonte inicia a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 37 anos ou mais a partir desta segunda-feira (26). Para ter acesso ao imunizante, é preciso ter 37 anos completos até 31 de julho; ser morador de Belo Horizonte; apresentar documento de identificação com foto e CPF; não ter recebido vacina contra a Covid-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias e não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), os moradores da capital mineira com 52 anos receberam a segunda dosse do imunizante neste sábado (24). A PBH informou ainda que a terça (27) e quarta-feiras (28) serão destinadas à aplicação da 2ª dose da vacina aos 150 mil profissionais da área da saúde que atuam em Belo Horizonte.

Somente a partir de quinta (29),é que há a previsão de avanço na faixa etária para aplicação da primeira dose. De acordo com o Executivo municipal, os moradores da capital com 36 anos vão estar aptos a receber o imunizante nesta data.

Repescagem

A SMSA informou ainda que vai disponibilizar 27 pontos de repescagem para completar a imunização daqueles que perderam a data estabelecida para a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

Os pontos estão espalhados pelas nove regionais da cidade e as pessoas terão prazo máximo de uma semana, após a data da convocação, para comparecer aos locais e tomar a segunda dose. A PBH informou que as pessoas que perderem o prazo, sem apresentar justificativa, terão que esperar a chegada de novas remessas de imunizantes e novo chamamento.

Os pontos fixos e extras funcionam das 8h às 17h. Já os pontos de drive-thru estão abertos das 8h às 16h30. Já aos sábados, os pontos fixos e extras aplicam as vacinas entre 7h30 e 14h e os pontos de drive-thru, das 8h às 14h.