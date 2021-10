Belo Horizonte confirmou uma queda no número de casos de dengue em outubro. De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 902 moradores tiveram a doença na capital do início do ano até estês mês, que só teve dois registros positivos. Em setembro foram 42 pessoas. O mês de maior pico de contaminação foi em março: 222.

Desde o início de 2021, 4.638 notificações foram investigadas e descartadas. Ainda há 304 exames à espera de resultados laboratoriais.

Até agora, a maior incidência de casos de dengue em BH foi registrada na região Noroeste, com 175 pessoas infectadas. Em seguida vêm a Nordeste, com 161, e Venda Nova, com 103. O menor número foi na zona Norte da capital, com 63 pacientes.

Chikungunya

A PBH também divulgou o número de casos de chikungunya de janeiro a outubro deste ano. Segundo dados da secretaria, foram 46 casos confirmados, sendo 29 autóctones e 17 importados. Há dois relatos em investigação para a doença.

Zika

Em 2021, foram notificados nove casos de zika em residentes de Belo Horizonte. Desse total, oito foram descartados para a doença e um permanece em investigação.

