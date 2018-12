A passagem de 2018 para 2019 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ser comemorada com respeito a crianças, idosos e animais. A prefeitura anunciou, neste sábado, a queima de fogos sem barulho.

O espetáculo, segundo o anúncio publicado na página da prefeitura no Facebook, terá início a 0h do dia 1º e vai durar entre 2 e 3 minutos. As queimas serão feitas em todas as regionais da cidade. Os fogos vistos no céu só terão efeito visual, sem o estouro que os artifícios comuns emitem.

Batizada de Réveillon do Bem, iniciativa é fruto de uma parceria entre o município e um supermercado local, que doou toda a verba para a compra dos fogos.

Confira a íntegra do anúncio do evento: