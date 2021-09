A Prefeitura de Betim, na Grande BH, informou que as gestantes, puérperas e lactantes que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no mês de junho serão imunizadas com a segunda dose a partir desta segunda-feira (13).

A vacinação vai acontecer apenas no posto instalado no anexo ao Cerest – localizado na rua Tocantins, no bairro Brasileia - e se estenderá até quarta (15). Segundo a prefeitura, a escolha se deu para otimizar a vacinação e evitar perda de doses dos fracos de vacina.

A prefeitura informou ainda que a vacina somente será aplicada para as mulheres incluídas no grupo prioritário e que receberam o imunizante no mês de junho e estão na época de completar o ciclo de imunização. Quem for se imunizar deve levar documento com foto e cartão de vacinação com registro da 1ª dose e cartão do SUS.

