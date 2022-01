A partir desta terça-feira (1º), Belo Horizonte ganha mais um local de teste gratuito de Covid-19. Quem apresentar quadro gripal e estiver entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas pode agendar o exame na Faculdade Pitágoras, na rua dos Timbiras, região Centro-Sul da capital.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) , com a nova unidade, as cinco universidades parceiras passam a oferecer cerca de 800 testes diários. O horário de atendimento nesses locais é das 8h às 17h.

Os agendamentos dos exames só podem ser feitos pelo portal da PBH e pelo aplicativo PBH APP. Após realizar o cadastro no sistema, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em "entrar". Em seguida será possível fazer a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade. O interessado deve agendar a partir das 17h para fazer o exame no dia seguinte.

Após a marcação do teste, o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida. Vale lembrar que, além das universidades, os 152 Centros de Saúde, as nove UPAs e os dois Centros de Doenças Respiratórias (CEDOR) também realizam o teste rápido para detecção do coronavírus.

A Prefeitura lembra que o resultado do diagnóstico será repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.

Veja os endereços das cinco universidades que realizam teste gratuito de Covid em BH:

Faminas-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 – Vila Clóris

Centro Universitário UNA: Avenida João Pinheiro, 580 – Lourdes

UNA Linha Verde: Avenida Cristiano Machado, 11.157 – Vila Suzana

UNA Centerminas: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495 (4º andar) – União

Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.372 – Funcionários

Leia mais:

Ocupação das enfermarias para pacientes com Covid-19 ultrapassa 90% em BH

Comércio de BH pode funcionar em dois dias no Carnaval; proposta depende do aval dos trabalhadores