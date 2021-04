Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), centros de saúde, UPAs e SAMU começam a receber a vacina contra a gripe na próxima segunda-feira (12). A definição do primeiro grupo segue orientação do Ministério da Saúde. A meta é imunizar 90% do público.

“Vamos ter duas campanhas simultâneas de vacinação em Belo Horizonte, a da Gripe e a da Covid. Por medida de segurança, quem recebeu a vacina contra Covid-19 precisa respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para receber a dose da vacina contra gripe. À medida que novas doses forem recebidas, Belo Horizonte irá ampliar os grupos a serem vacinados, respeitando este intervalo”, explica o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.

Belo Horizonte recebeu, até o momento, 86.800 doses da vacina contra a Gripe

Belo Horizonte recebeu, até o momento, 86,8 mil doses da vacina contra a gripe. O Ministério da Saúde fará o repasse forma escalonada. A estimativa é que sejam cerca de 3 mil crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias; 22 mil gestantes; 3 mil puérperas e cerca de 105 mil trabalhadores da saúde atuando em hospitais, Samu, Centros de Saúde e UPAs.

A vacinação em crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da atenção primária será realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das salas de vacinas, com exceção das nove Unidades 24h. “Nesta etapa, o grupo que irá se vacinar nas unidades é relativamente pequeno. Os Centros de Saúde têm estrutura para realizar as duas campanhas de forma simultânea, segura e eficaz”, afirma Fabiano.

Já a aplicação das doses para os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e Samu será realizada em cada instituição. “Quando o grupo for ampliado, vamos adotar estratégias diferenciadas, como, por exemplo, abertura de postos extras”, acrescenta o subsecretário.

Em 2020, Belo Horizonte vacinou mais de 1 milhão de pessoas. Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis no portal da prefeitura.

* Com informações da PBH

