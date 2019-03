Após semanas abafadas e de muito calor, os belo-horizontinos foram surpreendidos na madrugada deste sábado (23) com o dia mais frio de 2019. Os termômetros marcaram 14ºC, entre 4h e 5h, na estação do Cercadinho, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul da capital. O clima de friozinho, típico do outono, deve se manter até domingo (24).

Segundo o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, a mudança de temperatura observada nessa semana é decorrente da presença de uma massa de ar frio, vinda do Sul do país, que afetou tanto a parte Central de Minas quanto as regiões de Campo das Vertentes, Sul e Zona da Mata.

Com a frente fria, domingo ainda terá a temperatura mínima de 14ºC, mas no início da próxima semana o tempo volta a esquentar. "Não vai ficar tão quente como estava antes, no verão, mas as temperaturas vão subir. Teremos algo em torno de 27ºC, 28ºC", explica Azevedo.

Leia mais:

Sábado tem tempo ameno, céu nublado e possibilidade de chuva em BH

Chuva constante faz Defesa Civil alertar para risco geológico em BH