O jogo entre Brasil e Paraguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022, acontece nesta terça-feira (31), às 21h30, no Mineirão, em BH, e a BHTrans fará alteração de trânsito e de transporte no entorno do estádio a partir das 17h30.

A autarquia da PBH pede que motoristas fiquyem atentos ao grande volume de veículos nas proximidades do Mineirão e na orla da Lagoa da Pampulha.

Para o jogo da Seleção Brasileira será realizada inversão do sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, as duas pistas vão operar no sentido Avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento do estádio.

Durante a chegada dos torcedores será implantada a "faixa reversível operacional" no contra fluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a agulha do canteiro central próximo da Alameda das Acácias e Avenida C.

Nesta segunda-feira (31) já foi implantada a proibição de estacionamento no anel interno e externo do Mineirão.

Veja a alteração no trânsito no entorno do Mineirão nesta terça-feira

Transporte coletivo

A BHTrans disponibilizará aos torcedores a linha 55 (MOVE Mineirão), saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – Avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação.

A linha começa a operar a partir das 18h30, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 21h. Na volta, os ônibus sairão do Mineirão a partir das 20h30, conforme demanda.

Segundo a autarquia, os ônibus 55 (MOVE Mineirão) farão embarque e desembarque na Estação Rio de Janeiro (Avenida Santos Dumont, 480) e ao longo da Avenida Presidente Antônio Carlos, operando nas Estações Senai (Avenida Antônio Carlos, 580), São Francisco (Avenida Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores vão desembarcar próximos ao portão Norte, na Rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão na Avenida C.

Táxi

Para o deslocamento em direção ao Estádio, os táxis poderão usar as pistas exclusivas do MOVE na Avenida Antônio Carlos. Após o jogo, um ponto de táxi vai operar na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e Avenida Cel. Oscar Pachoal e também na Avenida Cel Oscar Paschoal em frente ao Hall principal.

