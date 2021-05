A BHTrans, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, alterou para 180 dias o prazo de validade dos créditos eletrônicos do cartão BHBus, durante o período da pandemia causada pela Covid-19. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Município (DOM).

A prorrogação vale para a modalidade vale-transporte, adquirida no período de 1º de fevereiro a 31 de julho de 2020. A revalidação será por duas vezes sucessivas, a partir do uso do cartão nos ônibus ou nas estações.

Os créditos que sobraram no mês serão mantidos. Nos cartões dos usuários, a revalidação será uma vez, pelo período de 360 dias, também a partir do uso do cartão nos ônibus ou nas estações.

Em caso de variação do valor da tarifa em data anterior à revalidação dos créditos eletrônicos, o novo valor da tarifa passará a ser debitado a partir do início da vigência do crédito revalidado.

(*) Especial para o Hoje em Dia

