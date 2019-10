Três focos de incêndio estão consumindo a vegetação de parte do terreno onde será construído o estádio do Atlético, no bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte. As chamas foram identificadas no início da noite desta quinta-feira (24) e o Corpo de Bombeiros combate o fogo com um caminhão.

Por causa do trabalho de resfriamento na mata, uma faixa da Via Expressa no sentido Contagem, onde o caminhão está estacionado, teve de ser interditada. O trecho, contudo, é pequeno, na passagem pelo bairro Santa Maria, na região Oeste de capital. Não há retenção no trânsito, apenas diminuição na velocidade da via.

Segundo os bombeiros, não é possível estabelecer as causas do incêndio. Não há risco de o fogo atingir imóveis, pois o terreno fica isolado de casas e empresas dos bairros da região e é cercado por uma espécie de tapume branco, feito de aço.

Moradores do bairro ouvidos pela reportagem do Hoje em Dia, dizem não ser a primeira vez que o local é incendiado. Segundo a bilheteira Luana Dias Peregrino, 27 anos, desde julho, já foram pelo menos cinco ocorrências do tipo no terreno.

"Realmente não sei se é gente daqui ou de fora. Na última vez, deve ter uns 15 dias, os fogos ficaram bem altos, a gente tinha impressão até de que ia chegar nos fios de energia. Mas, com certeza, isso é fogo que alguém colocou lá, porque não ia pegar fogo assim do nada", opinou.

