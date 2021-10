Militares do Corpo de Bombeiros conseguiram deter um incêndio eu uma casa no bairro Jacqueline, região Norte de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (3). Segundo os Bombeiros, as chamas começaram na cozinha do imóvel e, com isso, muita fumaça atingiu o 2º andar.

Uma moradora do imóvel chegou a pular para se salvar das chamas. Ela e uma outra pessoa, que também morava na casa, foram socorridas por vizinhos e atendidas em uma unidade hospitalar. O estado de saúde das duas vítimas não foi informado.

Durante a ocorrência, os militares usaram mais de 200 litros de água para conter o incêndio.

Testemunhas informaram que o incêndio pode ter sido criminoso. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas até o fechamento desta reportagem nenhuma pessoa foi presa.

